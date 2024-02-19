ترامب يعلّق بعد صمت على وفاة نافالني متجنبا انتقاد الكرملين

كسر دونالد ترامب الاثنين صمته بشأن وفاة أليكسي نافالني في بيان تجنّب انتقاد الكرملين فيه، مع اعتباره أن وفاة زعيم المعارضة الروسية المفاجىء هو مؤشر الى "تدهور" الولايات المتحدة.



توفي نافالني في ظروف لم تتضح ملابساتها عن 47 عاما في سجن قطبي الأسبوع الماضي، ما شكّل صدمة للمعارضة الروسية في المنفى ودفع كبار المسؤولين الغربيين الى تحميل الرئيس فلاديمير بوتين والسلطات في موسكو مسؤولية وفاته.



إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يعد الأوفر حظا للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات تشرين الثاني الرئاسية، التزم الصمت حيال المسألة في مواجهة انتقادات متزايدة له إلى أن أتى على ذكر الحادثة في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي الاثنين ركّز فيه على ما وصفها أميركا التي "تتدهور".

