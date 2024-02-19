الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يعلّق بعد صمت على وفاة نافالني متجنبا انتقاد الكرملين
أخبار دولية
2024-02-19 | 12:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يعلّق بعد صمت على وفاة نافالني متجنبا انتقاد الكرملين
كسر دونالد ترامب الاثنين صمته بشأن وفاة أليكسي نافالني في بيان تجنّب انتقاد الكرملين فيه، مع اعتباره أن وفاة زعيم المعارضة الروسية المفاجىء هو مؤشر الى "تدهور" الولايات المتحدة.
توفي نافالني في ظروف لم تتضح ملابساتها عن 47 عاما في سجن قطبي الأسبوع الماضي، ما شكّل صدمة للمعارضة الروسية في المنفى ودفع كبار المسؤولين الغربيين الى تحميل الرئيس فلاديمير بوتين والسلطات في موسكو مسؤولية وفاته.
إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يعد الأوفر حظا للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات تشرين الثاني الرئاسية، التزم الصمت حيال المسألة في مواجهة انتقادات متزايدة له إلى أن أتى على ذكر الحادثة في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي الاثنين ركّز فيه على ما وصفها أميركا التي "تتدهور".
أخبار دولية
يعلّق
نافالني
متجنبا
انتقاد
الكرملين
التالي
روسيا تسجن العشرات لمشاركتهم في تكريم نافالني
أوكرانيا فتحت تحقيقا بشأن "إعدام روسيا ستة أسرى" في موقع في أفدييفكا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:09
الكرملين: التحقيق في وفاة نافالني "متواصل" وما من نتائج حتى الآن
أخبار دولية
05:09
الكرملين: التحقيق في وفاة نافالني "متواصل" وما من نتائج حتى الآن
0
آخر الأخبار
04:48
الكرملين يؤكد أن التحقيق في وفاة نافالني "متواصل" وما من نتائج "حتى الآن" ويندد بالاتهامات "البغيضة" ضده
آخر الأخبار
04:48
الكرملين يؤكد أن التحقيق في وفاة نافالني "متواصل" وما من نتائج "حتى الآن" ويندد بالاتهامات "البغيضة" ضده
0
أخبار دولية
2024-02-16
الكرملين: الاتهامات الغربية بشأن وفاة نافالني "غير مقبولة إطلاقا"
أخبار دولية
2024-02-16
الكرملين: الاتهامات الغربية بشأن وفاة نافالني "غير مقبولة إطلاقا"
0
أخبار دولية
12:05
الحكومة السويدية تستدعي السفير الروسي إثر وفاة نافالني
أخبار دولية
12:05
الحكومة السويدية تستدعي السفير الروسي إثر وفاة نافالني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:45
زيلينسكي يقر بوضع بالغ الصعوبة في بعض نقاط الجبهة
أخبار دولية
14:45
زيلينسكي يقر بوضع بالغ الصعوبة في بعض نقاط الجبهة
0
أخبار دولية
14:41
البرازيل تستدعي السفير الإسرائيلي إثر الخلاف بشأن حرب غزة
أخبار دولية
14:41
البرازيل تستدعي السفير الإسرائيلي إثر الخلاف بشأن حرب غزة
0
أخبار دولية
14:38
أنصار عمران خان يعلنون تشكيل تحالف في باكستان
أخبار دولية
14:38
أنصار عمران خان يعلنون تشكيل تحالف في باكستان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-11
صندوق النقد الدولي: تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المستوى العالمي يتجلى في ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر
آخر الأخبار
2024-02-11
صندوق النقد الدولي: تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المستوى العالمي يتجلى في ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر
0
أمن وقضاء
2024-02-18
المتقاعدون العسكريون أعلنوا العصيان المدني والامتناع عن تسديد الرسوم والضرائب الجديدة
أمن وقضاء
2024-02-18
المتقاعدون العسكريون أعلنوا العصيان المدني والامتناع عن تسديد الرسوم والضرائب الجديدة
0
أخبار دولية
02:43
فريق نافالني: السلطات الروسية مددت التحقيق في وفاته
أخبار دولية
02:43
فريق نافالني: السلطات الروسية مددت التحقيق في وفاته
0
صحف اليوم
00:20
مصادر دبلوماسية لـ"اللواء": هوكشتاين أكد أمام من التقاهم مؤخرا أنه لن يزور لبنان قريبا
صحف اليوم
00:20
مصادر دبلوماسية لـ"اللواء": هوكشتاين أكد أمام من التقاهم مؤخرا أنه لن يزور لبنان قريبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
0
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب أمام إمتحان الأمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب أمام إمتحان الأمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ستتغير أحوالكم الشخصية بعد سماع هذا الخبر! والمخاتير يعترضون
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ستتغير أحوالكم الشخصية بعد سماع هذا الخبر! والمخاتير يعترضون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الرئاسة والقرار ١٧٠١ محور لقاءات الوفد النيابي في لندن
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الرئاسة والقرار ١٧٠١ محور لقاءات الوفد النيابي في لندن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ماذا في لقاءات اليوم الثاني للوفد النيابي اللبناني إلى لندن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ماذا في لقاءات اليوم الثاني للوفد النيابي اللبناني إلى لندن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
2
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
3
منوعات
16:31
ادعى أن زوجته هربت مع عشيقها واختفت... ما تم اكتشافه بعد ذلك مفجع: "لماذا لم تسمح لها بالمغادرة؟"
منوعات
16:31
ادعى أن زوجته هربت مع عشيقها واختفت... ما تم اكتشافه بعد ذلك مفجع: "لماذا لم تسمح لها بالمغادرة؟"
4
حال الطقس
01:26
الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
حال الطقس
01:26
الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
5
منوعات
15:43
الأمواج قذفت "وحش المحيط المرعب" إلى الشاطئ... وهذه هي طبيعته! (صور)
منوعات
15:43
الأمواج قذفت "وحش المحيط المرعب" إلى الشاطئ... وهذه هي طبيعته! (صور)
6
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب للممارسة الرياضية ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب للممارسة الرياضية ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
7
فنّ
03:00
وائل كفوري يدخّن السيجارة على متن الطائرة... فيديو من 26 ثانية أشعل الإنترنت
فنّ
03:00
وائل كفوري يدخّن السيجارة على متن الطائرة... فيديو من 26 ثانية أشعل الإنترنت
8
فنّ
04:00
ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)
فنّ
04:00
ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More