بوريل: 26 دولة في الاتحاد الأوروبيّ تدعو إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة

تدعو 26 من أصل 27 دولة عضو، في الاتحاد الأوروبيّ، إلى هدنة إنسانية فورية، تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، في غزة، على ما أعلن مسؤول السياسة الخارجية، في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل.



وأوضح بوريل للصحافيين، أنّ تلك الدول اتفقت على المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية.



ولم يذكر بوريل الدولة العضو في الاتحاد الأوروبيّ، التي لم توافق على البيان.



وقال دبلوماسيون إنّ المجر منعت صدور بيان مماثل قبل بضعة أيام.