مركز الأبحاث الألمانيّ لعلوم الأرض: زلزال بقوة 5.5 درجة هزّ كشمير في باكستان

أعلن مركز الأبحاث الألمانيّ لعلوم الأرض أنّ زلزالًا بقوة 5.5 درجة هزّ منطقة شمال غرب كشمير في باكستان.



وأكّد المركز أنّ الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.



وقال صحافيّ من رويترز إنّ السكان شعروا بهزات أرضية على بعد 152 كيلومترًا شمالي سريناجار في الشطر الهنديّ من كشمير.



ولم ترد أنباء حتى الآن، عن وقوع أضرار، بسبب الزلزال.