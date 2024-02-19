هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تخشى استهدافًا يهدد حياة البرغوثي

تخوّفت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين من استهداف يهدّد حياة القيادي الفلسطينيّ مروان البرغوثي، بعد نقله إلى العزل الانفرادي، في معتقل الرملة الإسرائيليّ، في خضم الحرب في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة "حماس".



واعتُقل القيادي في "حركة فتح" مروان البرغوثي (65 عامًا) في العام 2002 وصُدرت في حقه أربعة أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة الوقوف خلف سلسلة من العمليات استهدفت إسرائيل، خلال الانتفاضة الثانية.



وأشارت استطلاعات رأي إلى أنّ فئة واسعة من الفلسطينيين ترغب بأن يخلف البرغوثي محمود عباس في الرئاسة.



وأكد وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ إيتمار بن غفير عزل البرغوثي.