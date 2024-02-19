الحوثيون: هاجمنا سفينتين أميركيتين في خليج عدن

أعلن المسلحون الحوثيون في اليمن، أنهم هاجموا سفينتين أميركيتين في خليج عدن.



وأوضحوا أنّهما سي تشامبيون ونافيس فورتونا.



وذكر المتحدث العسكريّ باسم الحركة يحيى سريع في بيان أن عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.