الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل

كشف الرئيس التنفيذيّ لشركة قطر للطاقة عن أنّ تعطّل الشحن في البحر الأحمر، سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل.



وأشار إلى أنّ تحويل مسار السفن ليس مثاليًا لأنّه يزيد من تكلفة الرحلات ومدتها.