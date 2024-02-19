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أنصار عمران خان يعلنون تشكيل تحالف في باكستان

أخبار دولية
2024-02-19 | 14:38
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أنصار عمران خان يعلنون تشكيل تحالف في باكستان
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أنصار عمران خان يعلنون تشكيل تحالف في باكستان

أعلن سياسيون باكستانيون من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان أنهم سيشكّلون تحالفًا مع مجموعة سياسية غير معروفة، وفق ما أفاد حزبه، بعدما انتهت انتخابات تخللتها اتهامات بالتزوير من دون نتائج محسومة.
     
فاز المرشحون المدعومون من "حركة إنصاف" (حزب خان) بمعظم المقاعد في انتخابات الشهر الجاري، لكن تم تهميشهم فعليًا لأنهم أُجبروا على الترشح كمستقلين.
     
وفشل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز  في الحصول على غالبية تسمح له بالحكم، لكنه أقام شراكة مع حزب الشعب الباكستاني ومجموعة من الأحزاب الأصغر من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
     
الا أن حركة إنصاف ما زالت تأمل بالحصول على أغلبية عبر دفع مرشحي الحزب للانضمام إلى "مجلس الاتحاد السني"، وهو حزب سياسي مسجّل كان رئيسه الوحيد ضمن تحالف أحزاب إسلامية سياسية ودينية الذي فاز بمقعد.
     
وقال رئيس حركة إنصاف جوهر علي خان في مؤتمر صحافيّ: "توصلنا إلى توافق على أن مرشحينا لمجالس المحافظات والمجلس الوطني سينضمون إلى مجلس الاتحاد السني.ّ
     
وسيقدّم المرشحون الفائزون المدعومون من حركة إنصاف طلباتهم للانضمام إلى مجلس الاتحاد السني هذا الأسبوع إلى مفوضية الانتخابات الباكستانية التي يتعين الحصول على موافقتها لتشكيل الائتلاف.
     
وفي حال وافقت المفوضية، يمكن لاحقًا أن تخصص للتحالف المقاعد المحجوزة للنساء والأقليات الدينية التي تحدد بناء على نتائج الانتخابات.
     
وقال مرشح حركة إنصاف لمنصب رئيس الوزراء عمر أيوب خان "بعد هذا التحالف، ستكون حركة إنصاف في موقع يتيح لها تشكيل حكومة".

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