البرازيل تستدعي السفير الإسرائيلي إثر الخلاف بشأن حرب غزة

أعلنت البرازيل الإثنين أنها استدعت السفير الإسرائيلي، ردًا على خطوة مشابهة قامت بها إسرائيل، في إطار أزمة دبلوماسية أثارها تشبيه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العملية الإسرائيلية في غزة بإبادة هتلر لليهود.وقالت الخارجية البرازيلية في بيان إن برازيليا إستدعت أيضًا سفيرها من تل أبيب "للتشاور" بعدما استدعت إسرائيل السفير البرازيلي وأعلنت لولا "شخصًا غير مرغوب فيه" على خلفية تصريحات أدلى بها الأحد، مطالبةً إياه بتقديم إعتذار.