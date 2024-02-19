زيلينسكي يقر بوضع بالغ الصعوبة في بعض نقاط الجبهة

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ قواته تواجه وضعًا معقدًا جدًا، في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميدانيّ.



وقال زيلينسكي إنّ الوضع بالغ الصعوبة في أجزاء عديدة من خط الجبهة حيث حشدت القوات الروسية الحد الأقصى من الاحتياطيات ويستغلون التأخر في مساعدة أوكرانيا."



وأضاف: "بلادي تعاني نقصًا في القذائف المدفعية وتحتاج إلى أنظمة دفاع جويّ على خط الجبهة وأسلحة أبعد مدى."