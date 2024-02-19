غوتيريش: وزارة الخارجية في إدارة طالبان رفضت حضور الاجتماع في الدوحة

انتهى مؤتمر عقد تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف تحسين الحوار مع إدارة طالبان، في أفغانستان من دون حضور ممثلين عنها.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ وزارة الخارجية في إدارة طالبان، رفضت حضور الاجتماع في الدوحة، بعدما اعترضت الأمم المتحدة على طلبها بأن تكون هي الممثل الرسميّ الوحيد لأفغانستان.



وشدّد غوتيريش على أنّ مثل هذه الشروط غير مقبولة لأنّها تماثل الإعتراف بأنّ طالبان هي الحكومة الشرعية للبلاد.