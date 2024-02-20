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15 قتيلا في حادث مرور في مالي

أخبار دولية
2024-02-20 | 00:18
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15 قتيلا في حادث مرور في مالي
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15 قتيلا في حادث مرور في مالي

قُتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 46 بجروح في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بوسط مالي الإثنين، وفق وزارة النقل.
     
وقالت الوزارة في بيان إن حافلة كانت متوجهة من بلدة موبتي بوسط البلاد إلى العاصمة باماكو "صدمت شاحنة زنة 10 أطنان كانت تسير في الاتجاه المعاكس" بين بلدتي كيسيدوغو وأوان.
     
وأضاف أن "الحصيلة الأولية 15 قتيلا و46 جريحا حالة بعضهم خطرة".
     

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