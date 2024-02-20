الإكوادور تتراجع عن تسليم معدات عسكرية من الحقبة السوفياتية إلى أوكرانيا

أعلنت الإكوادور الاثنين أنها لن تسلم أسلحة من الحقبة السوفياتية إلى أوكرانيا عبر الولايات المتحدة، بعد تعهد سابق لها في هذا الإطار أثار غضب موسكو وأدى إلى حظر واردات الموز الإكوادوري إلى روسيا.



وأكدت وزيرة الخارجية غابرييلا سومرفيلد أمام لجنة برلمانية أن "الإكوادور لن ترسل أي مواد حربية إلى دولة متورطة في نزاع دولي مسلح".



في كانون الثاني أعلن الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا أنه اتفق مع واشنطن على تبادل معدات عسكرية روسية قديمة بأسلحة جديدة أميركية الصنع لمحاربة العصابات المرتبطة بتهريب المخدرات.



وكانت الولايات المتحدة قد ذكرت أن الأسلحة التي ستستبدلها الإكوادور ستُرسل بعد ذلك إلى أوكرانيا لمساعدتها في ساحة المعركة ضد روسيا. وأثار هذا الاتفاق غضب موسكو.