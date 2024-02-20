مادورو يتهم مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"التآمر"

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"التجسس" و"التآمر" فيما كان موظفو المكتب قد طُردوا الأسبوع الماضي بعدما أجبرته الحكومة على تعليق أنشطته.



وقال مادورو في بيان متلفز "هذا المكتب قد انحرف. فبينما كان مكتبا استشاريا فنيا ينبغي أن يحترم المؤسسات ويقدم المشورة من أجل تحسّنها تحول فجأة إلى مكتب للتجسس الداخلي والتآمر الداخلي".



وأضاف "لقد أصبح ما نسميه مكتب محاماة، مكتبا للمتآمرين الإرهابيين والانقلابيين والقتلة" مشيرا الى أن حكومته أصدرت تحذيرات لموظفي هذا المكتب.



وأعلن وزير الخارجيّة الفنزويلي الخميس "تعليق نشاطات" مكتب مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البلاد وأمر بمغادرة موظّفيه خلال 72 ساعة، بعد انتقادات بشأن احتجاز المحامية روسيو سان ميغيل.