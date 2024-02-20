لافروف يندّد بـ"ابتزازات" غربية لروسيا وكوبا في مستهل جولة في أميركا اللاتينية

ندّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإثنين بـ"ابتزازات وإنذارات وتهديدات" غربية ضد دول على غرار روسيا وحليفتها كوبا، المحطة الأولى في جولته في أميركا اللاتينية.



وقال لافروف الذي يزور بعد كوبا فنزويلا والبرازيل حيث يُعقد اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، لنظيره الكوبي برونو رودريغيز في هافانا إن البلدين هما ضحية "ضغوط غير قانونية" تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها.



وأضاف "إن واقع العالم المتعدد الأقطاب... يثير رد فعل عدوانيا من الولايات المتحدة ودول أخرى من الأقلية العالمية التي تريد بشتى الوسائل مواصلة هيمنتها وإملاءاتها".



ولفت لافروف إلى أن "الوسائل التي يستخدمها ممثلو الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لهذا الغرض لا تشمل الدبلوماسية بل الابتزاز والإنذارات والتهديدات واستخدام القوة العسكرية الغاشمة والعقوبات".

