الرئيس البرازيلي "شخص غير مرغوب به" في إسرائيل بعد تصريحاته عن الحرب في غزة

استدعى وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا الاثنين السفير الاسرائيلي في البرازيل بعد إعلان الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا "شخصا غير مرغوب فيه" في اسرائيل إثر تصريحات شبّه فيها حرب الدولة العبرية في غزة بالمحرقة النازية.



واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين لولا شخصا غير مرغوب فيه في إسرائيل. وقال كاتس الذي دعا السفير البرازيلي فريدريكو ماير لدى إسرائيل إلى النصب التذكاري ياد فاشيم للمحرقة في القدس الغربية، "أبلغت السفير البرازيلي أن الرئيس لولا شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن تصريحاته".



وكان الرئيس البرازيلي اتهم الأحد إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مشبّهًا ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

