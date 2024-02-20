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هيئة بريطانية: سفينة تتعرض "لأضرار" بعد هجوم بطائرة مسيرة شمالي جيبوتي
أخبار دولية
2024-02-20 | 01:00
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هيئة بريطانية: سفينة تتعرض "لأضرار" بعد هجوم بطائرة مسيرة شمالي جيبوتي
كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، ان سفينة تعرضت "لأضرار طفيفة" بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلا بحريا شمالي جيبوتي.
واعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أيضا أن ناقلة البضائع السائبة التي ترفع علم جزر مارشال تعرضت لأضرار مادية بسبب طائرة مسيرة في حادث وقع على بعد نحو 60 ميلا بحريا شمالي جيبوتي.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادثان اللذان أبلغت عنهما الهيئة وأمبري مرتبطين بالسفينة نفسها.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في مذكرة أن الهجوم أحدث أضرارا طفيفة بسطح السفينة.
وقالت "تفيد التقارير بأن الطاقم بخير وأن السفينة تتجه إلى الميناء التالي في رحلتها".
وتنفذ حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ منذ نوفمبر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتقول إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.
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