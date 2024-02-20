الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوتين يهدي كيم سيارة روسية الصنع
أخبار دولية
2024-02-20 | 00:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بوتين يهدي كيم سيارة روسية الصنع
أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيارة روسية الصنع، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ الثلاثاء، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.
ومن شأن هذه الهدية أن تشكل انتهاكا لعقوبات تشمل استيراد المركبات فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ عام 2017 ووقّعتها روسيا أيضا.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن كيم "تلقى سيارة مصنوعة في روسيا لاستخدامه الشخصي من جانب فلاديمير بوتين، رئيس الاتحاد الروسي".
وأشارت الوكالة الى أن يو جونغ، شقيقة كيم التي تتمتع بنفوذ، لافتة الى أن "الهدية دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار قادة" البلدين. ولم تحدد الوكالة طراز السيارة.
وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إنها تقدّر أن الهدية التي صنفتها على أنها مركبة فخمة وهدية لكيم بصفته زعيم دولة، تمثل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة.
وقال مسؤول بالوزارة للصحافيين طالبا عدم نشر اسمه: "ندين كوريا الشمالية لموقفها الوقح بالكشف العلني عن انتهاكات لعقوبات الأمم المتحدة".
وأضاف: "يتعين على روسيا أيضا أن تدرك مسؤوليتها بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأن تكفّ عن أي عمل يقوض الأعراف الدولية".
ومنذ زيارة الزعيم الكوري الشمالي روسيا العام الماضي، تشهد العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو تقاربا.
أخبار دولية
بوتين
كيم جونغ أون
روسيا
بيونغ يانغ
سيارة روسية
التالي
وكالات الأمم المتحدة تحذر من "انفجار" في عدد وفيات الأطفال في غزة
أستراليا تريد بناء أكبر قوة بحرية لها منذ الحرب العالمية الثانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-18
بوتين: مجريات الحرب في أوكرانيا "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لروسيا
أخبار دولية
2024-02-18
بوتين: مجريات الحرب في أوكرانيا "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لروسيا
0
أخبار دولية
2024-02-09
بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا "مستحيلة"
أخبار دولية
2024-02-09
بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا "مستحيلة"
0
أخبار دولية
2024-02-09
بوتين: "يمكن التوصل لاتفاق" بشأن الصحافي الأميركي المعتقل في روسيا
أخبار دولية
2024-02-09
بوتين: "يمكن التوصل لاتفاق" بشأن الصحافي الأميركي المعتقل في روسيا
0
أخبار دولية
2024-02-08
بوتين: روسيا تعمل على إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة
أخبار دولية
2024-02-08
بوتين: روسيا تعمل على إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:39
المجر تصوّت الاثنين على انضمام السويد إلى الناتو
أخبار دولية
03:39
المجر تصوّت الاثنين على انضمام السويد إلى الناتو
0
أخبار دولية
03:36
السويد تكشف عن دعم عسكري قياسي لأوكرانيا بقيمة 633 مليون يورو
أخبار دولية
03:36
السويد تكشف عن دعم عسكري قياسي لأوكرانيا بقيمة 633 مليون يورو
0
أخبار دولية
03:07
شركة طيران الرياض تعتزم التشغيل تجاريا في النصف الأول من 2025
أخبار دولية
03:07
شركة طيران الرياض تعتزم التشغيل تجاريا في النصف الأول من 2025
0
أخبار دولية
02:57
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عشرات المسلحين في خان يونس بغزة
أخبار دولية
02:57
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عشرات المسلحين في خان يونس بغزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-30
طلاق أحمد سعد للمرّة الرابعة.. وطليقته تعلّق: ربّنا ينتقم منك!
فنّ
2023-08-30
طلاق أحمد سعد للمرّة الرابعة.. وطليقته تعلّق: ربّنا ينتقم منك!
0
صحف اليوم
00:15
الحريري إلى موسكو: لا استثنائية في الحدث (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:15
الحريري إلى موسكو: لا استثنائية في الحدث (نداء الوطن)
0
صحة وتغذية
2024-02-15
من بينها رائحة الكاتشب وملمع الأحذية... شم هذه الروائح يمكن أن يساعد في التغلب على الاكتئاب: إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2024-02-15
من بينها رائحة الكاتشب وملمع الأحذية... شم هذه الروائح يمكن أن يساعد في التغلب على الاكتئاب: إليكم هذه الدراسة!
0
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:20
حادثة انهيار مبنى في الشويفات... ماذا في آخر المستجدات؟
أخبار لبنان
02:20
حادثة انهيار مبنى في الشويفات... ماذا في آخر المستجدات؟
0
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
0
آخر الأخبار
15:58
انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
آخر الأخبار
15:58
انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
0
أخبار لبنان
14:59
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح
أخبار لبنان
14:59
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
0
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
2
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
3
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
4
فنّ
04:00
ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)
فنّ
04:00
ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)
5
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
6
أخبار لبنان
11:03
ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟
أخبار لبنان
11:03
ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟
7
آخر الأخبار
14:23
سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات
آخر الأخبار
14:23
سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات
8
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More