أوكرانيا أسقطت 23 مسيرة روسية الليلة الماضية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أن روسيا أطلقت 23 طائرة مسيرة باتجاه أوكرانيا الليلة الماضية، كاشفا أن الدفاعات الجوية دمرتها كلها.



وقال الجيش الأوكراني عبر تطبيق تيليغرام: "نتيجة للعمليات القتالية أُسقطت جميع المسيرات (من طراز شاهد) في مناطق خاركيف وبولتافا ودنيبرو وزابوريجيا وميكولايف".