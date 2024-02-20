وزير الخارجية الصيني: بكين مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم حرية التجارة وممارسة التعددية

وزير الخارجية الصيني: ابكين تعتبر الاتحاد الأوروبي "قوة مهمة في النموذج متعدد الأقطاب"

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارة لإسبانيا أن بكين مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم حرية التجارة وممارسة التعددية وإنشاء عالم متعدد الأقطاب متكافئ ومتناغم وعولمة اقتصادية شاملة.



وأشار وانغ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية اليوم، الى أن الصين تعتبر الاتحاد الأوروبي "قوة مهمة في النموذج متعدد الأقطاب" وتدعم التكامل الأوروبي وتطوير الاتحاد الأوروبي ونموه وكذلك تحقيق الاستقلال الاستراتيجي.



وقال: "طالما عززت الصين والاتحاد الأوروبي التضامن والتعاون، فلن تحدث مواجهة مع التكتل".



جاءت تصريحات وانغ خلال اجتماع مع بيدرو سانتشيث رئيس الوزراء الإسباني في مدريد أمس. كما التقى نظيره الإسباني، وملك إسبانيا فيليبي السادس.



وأكد وانغ أن الصين مستعدة للحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى مع إسبانيا وتعزيز التضافر فيما يتعلق باستراتيجيات التنمية وتعميق التعاون القائم على تبادل المنفعة.