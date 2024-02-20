بتهمة "الخيانة"... توقيف مواطنة روسية - أميركية في روسيا

أعلنت أجهزة الأمن الروسية الثلاثاء توقيف امرأة أميركية روسية بشبهة الخيانة بعد أن اتهمتها بجمع الأموال لصالح الجيش الأوكراني، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية.



وقال جهاز الأمن الفدرالي في مدينة إيكاتيرينبورغ (وسط) في بيان إنه "وضع حدا للأنشطة غير القانونية لمواطنة تبلغ 33 عاما مقيمة في لوس أنجليس، تحمل الجنسيتين الروسية والأميركية ومنخرطة في توفير مساعدة مالية لدولة أجنبية"، حسبما نقلت وكالات أنباء روسية رسمية.