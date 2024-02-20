الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عشرات المسلحين في خان يونس بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال إن العمليات شملت ضربة جوية على مخبأ أسلحة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أدت إلى انفجارات ثانوية.