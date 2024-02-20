شركة طيران الرياض تعتزم التشغيل تجاريا في النصف الأول من 2025

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة طيران الرياض السعودية الجديدة بيتر بيلو في تصريحات على هامش معرض سنغافورة الجوي اليوم، أن الشركة تعتزم التشغيل تجاريا بنهاية النصف الأول من عام 2025.



وقالت شركة الطيران المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي في تشرين الثاني إنها أجرت محادثات لتقديم طلبية لشراء طائرات ضيقة البدن وتتوقع أن تعلن عن الطلبية قريبا، إلا أنه لم يتم تحديد إطار زمني لذلك.