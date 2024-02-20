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السويد تكشف عن دعم عسكري قياسي لأوكرانيا بقيمة 633 مليون يورو

أخبار دولية
2024-02-20 | 03:36
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السويد تكشف عن دعم عسكري قياسي لأوكرانيا بقيمة 633 مليون يورو
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السويد تكشف عن دعم عسكري قياسي لأوكرانيا بقيمة 633 مليون يورو

كشفت السويد اليوم، عن دعم عسكري قياسي جديد لأوكرانيا على شكل معدات بقيمة 7,1 مليارات كرونة أي ما يعادل حوالى 633 مليون يورو، فيما تعاني كييف في الحرب ضد موسكو.
     
وقال وزير الدفاع بال يونسون في مؤتمر صحافي إن "سبب مواصلتنا دعم أوكرانيا هو مسألة إنسانية (...) بدأت روسيا حربا غير مشروعة وغير مبررة" على أوكرانيا.

أخبار دولية

السويد

دعم عسكري

أوكرانيا

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