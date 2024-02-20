المجر تصوّت الاثنين على انضمام السويد إلى الناتو

تعقد المجر، آخر دولة ما زالت تعطّل مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، جلسة تصويت على المسألة الاثنين، وفق ما أفاد مسؤول بارز في الحزب الحاكم، مؤكدا أن كتلته ستصوّت لصالح الخطوة.



وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تقدمت السويد بطلب للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي بقيادة واشنطن في أيار 2022، تزامنا مع طلب مشابه من فنلندا.



ورغم دعمها ستوكهولم بالمبدأ، إلا أن بودابست عطّلت العملية عبر طلبها من السويد التوقف عن "شيطنة" حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان التي يتهمها معارضوها بالاستبداد.



وقال زعيم كتلة حزب "فيدس" البرلمانية ماتي كوكسيس الثلاثاء على فيسبوك انه طلب من رئيس البرلمان أن "تتضمن جلسة 26 شباط 2024 على أجندتها التصويت النهائي.. على إعلان "بروتوكول انضمام مملكة السويد إلى معاهدة حلف شمال الأطلسي" وهو أمر تنوي كتلتنا البرلمانية دعمه".