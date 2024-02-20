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فرنسا ستستدعي السفير الروسي على خلفية وفاة نافالني
أخبار دولية
2024-02-20 | 04:22
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فرنسا ستستدعي السفير الروسي على خلفية وفاة نافالني
نقلت صحيفة لوموند عن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قوله خلال رحلة في الأرجنتين إن بلاده ستستدعي السفير الروسي لدى باريس عقب وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في سجنه.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، قال سيجورنيه: "طلبت استدعاء السفير الروسي اليوم الساعة 18:30".
أخبار دولية
فرنسا
السفير الروسي
وفاة
نافالني
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