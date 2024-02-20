منظمة الصحة العالمية تكمل مهمة ثانية لنقل مرضى من مستشفى ناصر في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، أنها أكملت مهمة إجلاء ثانية من مستشفى ناصر بقطاع غزة، ليصل مجموع من تم نقلهم إلى 32 مريضا في حالة حرجة، بينهم أطفال، وسط استمرار للأعمال القتالية.



وذكرت المنظمة أن الجهود مستمرة لنقل المرضى المتبقين.



وقالت المنظمة عبر منصة إكس: "تخشى منظمة الصحة العالمية على سلامة وعافية المرضى والأطقم الطبية المتبقين في المستشفى وتحذر من أن المزيد من تعطيل الرعاية الرامية لإنقاذ حياة المرضى والجرحى سيؤدي إلى وقوع مزيد من الوفيات".