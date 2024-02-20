الكرملين يعتبر اتهامات أرملة نافالني للرئيس الروسي "باطلة"

رفض الكرملين اتهامات أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في السجن الأسبوع الماضي بعد أن قالت إن الرئيس فلاديمير بوتين مسؤول عن موته.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بالطبع إنها اتهامات باطلة وفظة بحق رئيس الدولة الروسية. لكن نظرا بأن يوليا نافالنايا باتت أرملة قبل بضع أيام، لن أعلق" على الأمر.