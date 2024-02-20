بريتوريا تعتبر أن "الفصل العنصري" الاسرائيلي بحق الفلسطينيين أسوأ مما كان عليه في جنوب إفريقيا

أعلنت بريتوريا أمام محكمة العدل الدولية الثلاثاء ان إسرائيل تمارس شكلا "أكثر تطرفا" من الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية مما واجهته جنوب إفريقيا قبل 1994.



وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا "نحن كمواطنين جنوب إفريقيين نحسّ ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلي باعتبارها شكلا أكثر تطرفا من أشكال الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي".