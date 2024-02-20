الهند تسعى لجذب استثمارات خاصة في الطاقة النووية بقيمة 26 مليار دولار

كشف مصدران حكوميان لرويترز أن الهند ستدعو شركات القطاع الخاص لاستثمار نحو 26 مليار دولار في قطاع الطاقة النووية في البلاد لزيادة كمية الكهرباء المولدة من مصادر لا تخلف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



وتسعى نيودلهي للمرة الأولى إلى الاستعانة بالقطاع الخاص للاستثمار في الطاقة النووية، وهي مصدر لا ينتج انبعاثات كربونية ويساهم بأقل من اثنين بالمئة من مزيج الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء في الهند. وقد يساهم التمويل المرتقب في تحقيق هدف البلاد المتمثل في إنتاج 50 بالمئة من الكهرباء باستخدام وقود غير أحفوري بحلول 2030، مقارنة بنحو 42 بالمئة حاليا.



وتجري الحكومة محادثات مع خمس شركات خاصة على الأقل، من بينها ريلاينس إندستريز وتاتا باور وأداني باور وفيدانتا، لاستثمار نحو 440 مليار روبية (5.30 مليار دولار) لكل منها، حسبما أفاد المصدران وثيقا الصلة بالمفاوضات الأسبوع الماضي.



وأوضح المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لأن الخطة لا تزال في طور وضع اللمسات النهائية، أن الحكومة تأمل من خلال هذا الاستثمار في بناء قدرات جديدة لتوليد الطاقة النووية تبلغ 11 ألف ميغاوات بحلول 2040.



وتملك وتشغل شركة الطاقة النووية الهندية المحدودة (إن.بي.سي.آي.إل) المملوكة للدولة مرافق الطاقة النووية القائمة في البلاد بقدرات إجمالية تبلغ 7500 ميغاوات، والتزمت باستثمارات لبناء مرافق بقدرة 1300 ميغاوات.