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بعد وفاة نافالني... المعارض الروسي المسجون إيليا إياشين يتعهد بـ"محاربة الطغيان"
أخبار دولية
2024-02-20 | 05:59
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بعد وفاة نافالني... المعارض الروسي المسجون إيليا إياشين يتعهد بـ"محاربة الطغيان"
تعهد المعارض الروسي إيليا إياشين المحكوم عليه بالسجن ثماني سنوات ونصف لإدانته الهجوم على أوكرانيا، بمواصلة معركته ضد فلاديمير بوتين معربا عن قناعته بأن الرئيس الروسي "أمر" بقتل أليكسي نافالني.
وكتب إيليا إياشين في رسالة نشرها اقرباؤه على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء: "طالما أن قلبي ينبض، سأحارب الطغيان. وطالما أنا على قيد الحياة، لن أخاف الشر. وطالما أتنفس، سأكون مع شعبي. أقسم بذلك".
وقال إنه "مقتنع" بأن فلاديمير بوتين "أمر" بقتل صديقه القديم أليكسي نافالني.
وأضاف: "لم يقتله فحسب، بل قتله بطريقة واضحة، خصوصا قبل الانتخابات (الرئاسية في روسيا في منتصف آذار) حتى لا يشك أحد في ضلوع بوتين".
ورأى المعارض أنه "في ذهنية بوتين، هذه هي الطريقة التي تثبت فيها السلطة وجودها، بالقتل والقسوة والانتقام الواضح. هذا التفكير ليس تفكير رجل دولة. إنه تفكير زعيم عصابة".
وقال إيليا إياشين: "سيدخل نافالني التاريخ كرجل يتمتع بشجاعة استثنائية وكان يمضي قدما من أجل قناعاته. مضى الى الامام غير آبه بالخوف والموت، كان يتقدم بابتسامة ورافعا رأسه بفخر. ومات بطلا".
وأضاف: "سيبقى بوتين رجلا صغيرا حصل على سلطة هائلة بالصدف
أخبار دولية
المعارض الروسي
إيليا إياشين
نافالني
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