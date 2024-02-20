رئيس كوب28 يحث على وضع خطط للاستغناء تدريجيا عن الوقود الأحفوري

دعت الإمارات التي استضافت مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) العام الماضي الحكومات اليوم، إلى اتخاذ إجراءات للتحول نحو الاستغناء عن الوقود الأحفوري.وشهدت المفاوضات المكثفة في كانون الثاني الماضي موافقة الدول على التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري في إطار الوثيقة الختامية لمؤتمر كوب28 بهدف الحد من الآثار الأسوأ لتغير المناخ. ويتعين على الدول الآن وضع خطط لتحقيق ذلك.وقال سلطان الجابر رئيس كوب28 اليوم: "يتعين علينا الآن أن نحول الاتفاق غير المسبوق إلى أعمال ونتائج غير مسبوقة".وأضاف الجابر الذي يرأس أيضا شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس، إنه يتعين على الدول تطوير خططها لمعالجة تغير المناخ المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيا.