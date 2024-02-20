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وفاة سجين سياسي في بيلاروسيا

أخبار دولية
2024-02-20 | 06:42
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وفاة سجين سياسي في بيلاروسيا
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وفاة سجين سياسي في بيلاروسيا

توفي الناشط البيلاروسي المعارض إيغار ليدنيك في السجن الذي كان يقضي فيه عقوبة بتهمة "التشهير" بحق الرئيس ألكسندر لوكاشنكو كما أعلن الثلاثاء حزبه السابق ومنظمة غير حكومية متخصصة، في هذا البلد الذي يضم أكثر من ألف سجين سياسي.
     
وقالت هذه المنظمة السياسية على تلغرام: "توفي إيغار ليدنيك، العضو السابق في الحزب الاشتراكي الديمقراطي البيلاروسي (غرامادا) والناشط والصحافي، في السجن عن عمر يناهز 64 عاما"، وهي معلومة أكدتها منظمة الدفاع غير الحكومية "فياسنا" المعنية بحقوق الإنسان.

أخبار دولية

وفاة

سجين سياسي

بيلاروسيا

إيغار ليدنيك

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