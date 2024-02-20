الأنصاري: المحادثات في الاسابيع الثلاثة الماضية كانت تشهد تقدمًا بين حماس واسرائيل

اكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ان الجوانب الحاسمة قيد المناقشة هي الاوضاع الانسانية الصعبة في غزة كما تطرق الى صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس.



في ميونخ شارك الانصاري في مؤتمر ميونخ اكد فيها ان المحادثات في الاسابيع الثلاثة الماضية بين حماس واسرائيل شهدت تقدما بين الطرفين ولكن في الايام الاحيرة لم تشهد تقدما بسبب الخلافات بين الطرفين والتركيز كان على الاوضاع الانسانية الصعبة في غزة وقضايا اخرى.