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جنوب أفريقيا من "العدل الدولية": أفعال "إسرائيل" في غزة تتنافى مع كرامة الإنسان
أخبار دولية
2024-02-20 | 06:45
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جنوب أفريقيا من "العدل الدولية": أفعال "إسرائيل" في غزة تتنافى مع كرامة الإنسان
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جنوب أفريقيا من "العدل الدولية": أفعال "إسرائيل" في غزة تتنافى مع كرامة الإنسان
في اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدف مناقشة العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أكد رئيس فريق المحامين لجنوب أفريقيا، أن ما يحدث في غزة على يد الاحتلال الإسرائيليّ يتنافى مع كرامة الإنسان.
ممثل السعودية بمحكمة العدل الدولية رفض بدوره أيَّ تبريرٍ لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة.
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