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والدة نافالني تناشد بوتين: أطالب بتسليم جثمان إبني فورا كي أتمكن من دفنه "بطريقة إنسانية"

أخبار دولية
2024-02-20 | 06:43
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والدة نافالني تناشد بوتين: أطالب بتسليم جثمان إبني فورا كي أتمكن من دفنه &quot;بطريقة إنسانية&quot;
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والدة نافالني تناشد بوتين: أطالب بتسليم جثمان إبني فورا كي أتمكن من دفنه "بطريقة إنسانية"

والدة نافالني تطلب من بوتين تسليمها جثمان ابنها: دعني أرى ابني

حضت والدة المعارض الروسي أليكسي نافالني اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تسليمها جثة ابنها الذي توفي قبل خمسة أيام في سجن في المنطقة القطبية الشمالية.
     
وقالت ليودميلا: "أناشدك يا فلاديمير بوتين، حل القضية بيدك وحدك. دعني أرى ابني أخيرا. أطالب بتسليم جثمان أليكسي فورا كي أتمكن من دفنه بطريقة إنسانية".

أخبار دولية

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