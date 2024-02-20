مقتل اسرة اثر هجوم روسي بمسيّرة على منطقة سومي أصاب مبنى سكنيا

اعلنت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا بمسيرة على منطقة سومي بشمال أوكرانيا أصاب مبنى سكنيا اليوم الثلاثاء ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.



وقالت الإدارة العسكرية بالمنطقة عبر تطبيق تيليجرام " قُتلت أسرة: أم وابناها واثنان من أقاربهم".



وكان الجيش الأوكراني ذكر في وقت سابق أن روسيا أطلقت 23 طائرة مسيرة باتجاه أوكرانيا الليلة الماضية وأن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرتها كلها.