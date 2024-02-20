الامم المتحدة تعلق تسليم المساعدات الغذائية في شمال قطاع غزة بسبب "العنف والفوضى"

أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليقا جديدا لتوزيع المساعدات في شمال قطاع غزة الذي يعاني "الفوضى والعنف".



وسبق لبرنامج الأغذية العالمي أن أوقف قبل ثلاثة أسابيع إرسال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة الذي يشهد حربا مستمرة منذ أربعة أشهر بعد ضربة إسرائيلية أصابت شاحنة للبرنامج التابع للأمم المتحدة.



وعاود شحناته الأحد لكن منذ ذلك الحين تعرضت شاحناته "للنهب" أو استهدفها قصف في ظل "فوضى شاملة والعنف" على ما جاء في بيان.