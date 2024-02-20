منظمة الصحة العالمية أخرجت 32 مريضًا من مستشفى ناصر المحاصر في قطاع غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أخرجت 32 مريضًا من مستشفى ناصر الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، مؤكدة قلقها على المرضى والطواقم الطبية الذين ما زالوا عالقين في الداخل.وقال موظفو منظمة الصحة العالمية إن الوضع حول المستشفى في مدينة خان يونس "لا يوصف".واقتحم الجيش الإسرائيلي الخميس المستشفى بناء على معلومات عن احتجاز رهائن فيه.ونُقل المرضى الـ32 إلى مستشفيات أخرى ومستشفيات ميدانية في قطاع غزة.وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان "إن تفكك وتدهور مجمع ناصر الطبي يشكل ضربة قوية للنظام الصحي في غزة".وأضافت: "لا كهرباء ولا مياه في مستشفى ناصر، وبدأت النفايات الطبية والقمامة تشكّل أرضًا خصبة للأمراض".