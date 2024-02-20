الأمير وليام يخرج عن تحفظه للمطالبة بوقف سريع للمعارك في غزة



دعا وريث العرش البريطاني الأمير وليام الى "وقف المعارك في أسرع وقت ممكن" بين اسرائيل وحركة "حماس"، مشددا على "سقوط الكثير من القتلى"، ليخرج بذلك عن خط التحفظ الذي تعتمده عادة العائلة الملكية البريطانية.



عبر أمير ويلز في بيان "عن قلقه الشديد إزاء الكلفة البشرية للنزاع في الشرق الأوسط منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول".



وقال: "لقد سقط الكثير من القتلى. ومثل كثيرين آخرين، اتمنى أن تتوقف المعارك في أسرع وقت ممكن. غزة بحاجة ماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية. ومن الضروري أن يتم تسليم المساعدات وإطلاق سراح الرهائن".