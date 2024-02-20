الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعلن عن اجتماع افتراضي السبت بمشاركة زيلينسكي دعما لأوكرانيا

أعلنت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع عن اجتماع عبر الفيديو لقادتها السبت مخصص لأوكرانيا بمشاركة مقررة للرئيس فولوديمير زيلينسكي.



وهذا الاجتماع الأول لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا) تحت الرئاسة الإيطالية.



وأوضح بيان صادر عن الحكومة في روما أنه دعي الى الاجتماع "في مناسبة الذكرى الثانية للعدوان الروسي على أوكرانيا" في وقت تعترف فيه كييف بأنها قواتها تعيش "وضعا صعبا جدا" بعد حرمانها من الذخائر والمساعدات الأميركية.





