بولندا تستدعي السفير الروسي على خلفية وفاة نافالني

أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها استدعت سفير روسيا بشأن وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.وقالت الوزارة في بيان: "دعت الوزارة السلطات الروسية إلى تحمل المسؤولية فيما يتعلق بوفاة أليكسي نافالني وإجراء تحقيق كامل وشفاف لتحديد ملابسات وأسباب وفاته".