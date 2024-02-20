ثمانية قتلى في هجوم جديد لمتمردين في شرق الكونغو الديموقراطية

قُتل ثمانية أشخاص مساء الاثنين في منطقة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في هجوم نفذه أفراد يشتبه بأنهم من متمردي القوات الديموقراطية المتحالفة، حسبما أفاد مسؤول الثلاثاء.



وقال المسؤول الإداري في منطقة بيني سبيتي نجياموجا إن عناصر القوات الديموقراطية المتحالفة قاموا بتوغّل في مايمويا قرابة التاسعة مساء الاثنين (19,00 ت غ).



وأضاف: "قُتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاث نساء"، مشيرًا إلى أن الجيش يجري عمليات تفتيش في الأدغال القريبة من البلدة الواقعة في إقليم شمال كيفو.



وتابع: "ندعو جنودنا إلى تحمل مسؤولياتهم، لأنه في الآونة الأخيرة كان هناك نشاط للقوات الديموقراطية المتحالفة في بلدات إرينغيتي وكايناما وكوكولا" في أقصى شمال الإقليم المذكور.



