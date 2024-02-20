البحرية الفرنسية تدمر مسيّرتين في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن فرقاطتين للجيش الفرنسي دمرتا مسيّرتين في البحر الأحمر ليل الاثنين الثلاثاء "بعد رصد هجمات متعددة لمسيّرات مصدرها اليمن".



وقالت في بيان إن "هذه الأعمال تساهم في الأمن البحري لقناة السويس وصولا الى مضيق هرمز".

وأتى ذلك غداة إعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة بحرية لحماية الملاحة في المنطقة.

