بوتين: روسيا "تعارض في شكل قاطع" نشر أسلحة نووية في الفضاء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو "تعارض في شكل قاطع" نشر اسلحة نووية في الفضاء، بعدما اتهمته واشنطن بأن لديه مشروعا لتطوير سلاح مماثل مضاد للاقمار الاصطناعية.



وقال بوتين في خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو: "عارضنا دائما في شكل قاطع نشر اسلحة نووية في الفضاء ولا نزال على هذا الموقف"، فيما اكد شويغو ان روسيا "لا تملك" نوعا من السلاح تتهمها الولايات المتحدة بانها تعتزم نشره.