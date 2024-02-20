حماس: الفيتو الأميركي "ضوء أخضر" لإسرائيل لارتكاب "مزيد من المجازر"

نددت حركة "حماس" باستخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" ضد دعوة مجلس الأمن "لوقف إطلاق نار فوري" في غزة، واصفة إياه بأنه "ضوء أخضر" لإسرائيل لارتكاب "مزيد من المجازر".



وقالت الحركة في بيان: "هذا الفيتو يخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل الجهود الدولية لوقف العدوان ويزيد من معاناة شعبنا".