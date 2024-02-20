الحوثيون: استهدفنا سفنا أميركية وسفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت سفينة الشحن الإسرائيلية (إم.إس.سي سيلفر) بعدد من الصواريخ في خليج عدن بالقرب من البحر الأحمر.ولم يدل المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بمزيد من التفاصيل لكنه، قال في بيان إن الجماعة استخدمت أيضا طائرات مسيرة لاستهداف عدد من السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر وبحر العرب بالإضافة إلى مواقع في إيلات بجنوب إسرائيل.