الاتحاد الأوروبي يستدعي القائم بالأعمال الروسي إثر وفاة نافالني

استدعى الاتحاد الاوروبي القائم بأعمال روسيا في بروكسل كيريل لوغفينوف إثر وفاة المعارض المسجون اليكسي نافالني، بحسب ما افادت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد.



وقال المصدر المذكور إن المدير العام للمكتب الاوروبي للتحرك الخارجي المكلف شؤون روسيا ميكايل سايبرت "دعا روسيا الى السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف" حول وفاة نافالني، و"حض روسيا على تسليم جثة الراحل لعائلته من دون تأخير".

