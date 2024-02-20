مسؤولان أميركيان: إسقاط طائرة مسيرة أميركية قرب اليمن

أعلن مسؤولان أميركيان أن مسلحين مدعومين من إيران أسقطوا طائرة مسيرة عسكرية أميركية من طراز إم.كيو-9 بالقرب من اليمن.



وقال أحد المسؤولين، إن المعلومات الأولية أظهرت إصابة الطائرة المسيرة الأميركية التي تصنعها شركة جنرال أتوميكس بالقرب من ميناء الحديدة أمس الاثنين.



وأضاف أن هذه المعلومات ربما تتغير دون أن يذكر ما إن كانت الطائرة تحلق في المجال الجوي الدولي.



وقال المسؤول الثاني إن الطائرة المسيرة أُسقطت بصاروخ أرض جو أطلقه الحوثيون من موقع بالقرب من الحديدة.