نتنياهو: إسرائيل لن تدفع أي ثمن لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل لن تدفع أي ثمن لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة وذلك وسط مفاوضات جارية لتأمين إطلاقهم.



وردا على سؤال بشأن الرهائن البالغ عددهم 134 الذين ما زالوا في غزة، قال سموتريتش لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن عودتهم "مهمة جدا" لكن لا يمكن تحريرهم "بأي ثمن".



ولفت الى أن السبيل لتحريرهم هو تكثيف الضغط العسكري على غزة وإلحاق الهزيمة بحركة "حماس" التي تدير القطاع المحاصر.



وقال نتنياهو: "توجد ضغوط كبيرة على إسرائيل من الداخل والخارج لوقف الحرب قبل أن نحقق كل أهدافنا، ومنها اتفاق لإطلاق سراح الرهائن بأي ثمن. نحن لسنا على استعداد لدفع أي ثمن، وبالتأكيد ليس التكلفة الوهمية التي تطالبنا بها حماس، والتي ستعني الهزيمة لدولة إسرائيل".

