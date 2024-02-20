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فرنسا تدعو لتعزيز أمن جيشها ضد الهجمات الروسية الإلكترونية

أخبار دولية
2024-02-20 | 14:33
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فرنسا تدعو لتعزيز أمن جيشها ضد الهجمات الروسية الإلكترونية
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فرنسا تدعو لتعزيز أمن جيشها ضد الهجمات الروسية الإلكترونية

دعا وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في مواجهة تهديدات "التخريب والهجمات الإلكترونية" الروسية التي تستهدف وزارته "في المقام الأول"، بحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. 
     
وقال لوكورنو إنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، تنفذ موسكو "عمليات تدخل هجينة" ضد فرنسا وشركائها، وأن تلك الهجمات تتعلق "في المقام الأول" بالقوات المسلحة الفرنسية.
     
وشدد على أن توقيع اتفاقية أمنية بين فرنسا وأوكرانيا يخاطر بدفع روسيا إلى تشديد هذه العمليات لزيادة نفوذها وتشويه سمعة عملنا وإضعاف لحمتنا الوطنية. 
     
ودعا لوكورنو في مذكرته إلى اتخاذ تدابير للحد من نقاط الضعف في مواجهة الأعمال التخريبية التي يمكن أن تؤثر على موظفينا أو بنيتنا التحتية أو فرقنا أو حتى أنشطتنا. 
     
وأشار الوزير على وجه الخصوص إلى تهديدات التخريب والهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تؤثر على الموظفين وبيئتهم العائلية والمنشآت وأنظمة المعلومات والشبكات. 
     
ولفت الى أن التوعية بهذه المخاطر يجب أن تستهدف أيضًا المؤسسات العامة والمشغلين ذوي الأهمية الحيوية ومقدمي الخدمات الذين يعملون مع وزارة القوات المسلحة ويمكن أن يشكلوا أهدافًا لروسيا، ولا سيما شبكة الصناعات الدفاعية.
     

     

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